Оренбург, 4 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области COVID-19 унёс жизни ещё 12 пациентов. Это следует из сообщений оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным, опубликованным 3 сентября количество умерших было 1587. А 4 сентября официально сообщили уже о 1599 летальных случаях.

В стационарах с ковидом находятся 2427 человек. Из них 792 пребывают в тяжёлом состоянии, в том числе 179 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.