Киев, 4 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin получит Украина уже в 2021 году. Об этом 4 сентября заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в беседе с РБК-Украина.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

По его словам, США передадут ВСУ системы в рамках военной помощи.

«Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — заявил глава МИД Украина.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что тональность разговора президентов США и Украины была дружеской впервые за 30 лет независимости.

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