Оренбург, 4 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили ещё 342 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 13,2% граждан являются несовершеннолетними. Ещё столько же находятся в возрасте от 60 до 69 лет, 4,1% — старше 80 лет, а 5,6% — от 70 до 79 лет.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 68 500 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели уже 56 756 пациентов, из них 342 за последние сутки.