Команда России поднялась на третью строчку в медальном зачете Паралимпиады
Токио, 4 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Сборная России поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете на летних Паралимписйких играх в Токио.
Kremlin.ru
Российский флаг на Паралимпийских играх в Сочи
Российские спортсмены завоевали 117 медалей, из них 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых.
Первое место в медальном зачете занимает команда Китая, в активе которой 93 золотых, 57 серебряных и 50 бронзовых медалей. На второй строчке команда из Великобритании — 41 золотая, 38 серебряных и 43 бронзовых медалей.