Токио, 4 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Сборная России поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете на летних Паралимписйких играх в Токио.

Kremlin.ru Российский флаг на Паралимпийских играх в Сочи

Российские спортсмены завоевали 117 медалей, из них 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых.

Первое место в медальном зачете занимает команда Китая, в активе которой 93 золотых, 57 серебряных и 50 бронзовых медалей. На второй строчке команда из Великобритании — 41 золотая, 38 серебряных и 43 бронзовых медалей.