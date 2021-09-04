Париж, 4 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Туристический легкомоторный самолет потерпел крушение на севере Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на пожарно-спасательную службу департамента.

Легкомоторный самолет

Инцидент произошел в субботу, 4 сентября, в департаменте Сомма. По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере два человека.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в украинском Львове совершил аварийную посадку самолет венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air, на борту которого находились 131 пассажир и команда.