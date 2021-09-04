Ирбит, Свердловская область, 4 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Жилые дома-памятники в городе Ирбите Свердловской области нужно отреставрировать. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев во время посещения территории, сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

За последние годы в порядок здесь привели восемь исторических зданий, в которых живут люди. На это из бюджета выделяли 100 млн рублей. Ещё по 15-ти такая работа предстоит. Сделать это нужно в течение трёх лет, сказал глава региона. Впрочем, ещё 300 млн рублей, которые предусмотрены для Ирбита, можно будет направить на реконструкцию не только жилых домов.

Всего в городе расположено 86 объектов культурного наследия. При этом в ходе реставрации таких зданий всегда возникает много вопросов, в том числе нормативного характера, отметил глава региона.

Например, в законодательстве не прописана возможность привлекать к капитальному ремонту таких домов частные средства, и это серьёзно тормозит работу. Для преодоления ситуации Куйвашев поручил создать в регионе специальную рабочую группу для подготовки проекта закона, касающегося сохранения культурного наследия.