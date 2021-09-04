Кемерово, 4 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области зафиксировано увеличение числа заболевших ОРВИ. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Абросова.

Ponchikov.net ОРВИ

«На этой неделе отмечается небольшой рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями преимущественно за счёт детского населения. В то же время за вчерашний день у нас есть небольшое обращение в «красные зоны» и взрослого населения», — цитирует сайт Gazeta.a42.ru замминистра.

Она отметила, что необходимо уделять больше внимания мерам профилактики.