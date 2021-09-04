Анкара, , 16:25 — REGNUM За 19 лет правления Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции выросло число технопарков и промышленных зон. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ряда автомобильных дорог и тоннеля в провинции Ризе.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

По его словам, список промышленных зон страны за этот период вырос с 192 до 325. Кроме того, отметил он, в стране были созданы 79 технопарков.

Глава государства отметил, что число автомобильных тоннелей в Турции также возросло с 83 до 447, а число верфей увеличилось с 37 до 84.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству комплекса зданий в Анкаре, в котором разместится новый штаб обороны страны.

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