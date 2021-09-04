Владивосток, 4 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Создание и реализация культурных проектов на территории макрорегиона — одна из составляющих частей национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, а разнообразие культурных продуктов являются во многом определяющими элементами качества жизни. Оба тезиса стали сегодня основными на панельной сессии Восточного экономического форума.

ИА REGNUM ВЭФ

Спикерами дискуссии выступили директор Фонда культурных инициатив «Энсо» Юлия Климко, руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, директор филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке Лариса Котрелева, генеральный директор Краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи» Максим Косенко и проректор по международным связям, инновационной деятельности и дополнительному образованию «Дальневосточного государственного института искусств» Алла Смородинова. Модератором дискуссии стал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Одно из культурных мероприятий, формирующих бренд столицы Дальневосточного федерального округа, — Владивостокская международная биеннале визуальных искусств. В ее рамках впервые в России была показана коллекция работ из Художественного музея провинции Гуандун (КНР), работы Ильи и Эмилии Кабаковых, Марии Абрамович и других художников из Европы, США и Азии. Проект существует в Приморском крае с 1998 года.

Юлия Климко в ходе выступления отметила, что культура является одним из основных условий развития общества, а отдельные мероприятия творческой направленности становятся стимулирующими факторами для такого процесса.

«Биеннале важна для региона не только с точки зрения формирования бренда, но и для развития социокультурной жизни. Мероприятие способствует увеличению туристического потока, развитию деловой активности. Город вовлекается в эмоции во время проведения таких событий, а жителям необходимо чувствовать сопричастность к чему-то важному, ощущать себя частью значимого события».

Появление в регионе Приморской сцены Мариинского театра послужило развитию культурной профессионально-образовательной системы в городе. На первом этапе был открыт филиал Академии русского балета.

«Владивосток — яркий пример воздействия культуры и искусства на людей. Он был много лет закрытым городом, и не здесь не было даже идей открытия проектов, подобных Приморской сцене Мариинского театра. Тут никогда не было учреждений, готовящих профессиональные кадры для музыкального театра. Сегодня мы открыли 9 сезон, в балетной трупе театра 101 артист. Это люди, приехавшие со всего мира, выпускники лучших вузов страны, — рассказал Эльдар Алиев, — В 2018 году в России было продано 40 млн билетов на спектакли, по стране средняя посещаемость была 27,5%, а во Владивостоке — 37,5%. Как этот феномен объяснить, как не запросом на развитие культуры? Сейчас к нам в театр приезжают специально люди из других регионов, и почему-то все удивляются, что спектакли очень высокого качества. Не понимаю, почему удивляются, ведь другого качества быть не может!»

Исследователи разных стран в своих докладах солидарно отмечают, что дети, приобщенные к искусству, лучше учатся и добиваются больших успехов в жизни. Поэтому, отметили эксперты сессии, таким важным кажется замечание о том, что для воспитания поколений важно формирование культурной среды в регионах. «Это серьезные и правильные инвестиции, вклад в воспитание и мировоззрение нового поколения, людей, которые будут строить нашу жизнь в обществе. Культура — это гармония человека, если он живет в дисгармонии с собой, ему очень сложно», — считает Эльдар Алиев.

Важный фактор привлечения людей к культуре — современная подача искусства. Речь идет об использовании новых технологий, организации культурных пространств.

«Мы проводили исследования, анализируя сценарии поведения людей, пришедших в музей. Концепция музея как храма уже давно изменилась, сейчас «музейщики» ведут диалог с людьми разной подготовки и компетенции. Это к вопросу формулирования чувств и эмоций. Хочется, чтобы музей был безопасной платформой для общественной дискуссии. Третьяковка — очень демократичный музей. В музее искусство — универсальная единица общения», — рассказала директор филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке Лариса Котрелёва.

Появление в городе Приморской сцены Мариинского театра и филиала Третьяковской галереи отразилось на профориентации молодежи, сообщила проректор по международным связям, инновационной деятельности и дополнительному образованию «Дальневосточного государственного института искусств» Алла Смородинова.

«В частности, повысился конкурс на вокальное, дирижерское и струнное отделения с появлением театра оперы и балета в городе. Цикл завершился: мы готовим специалистов, которые находят работу в своем же городе. Ее много, не все выдерживают, но, тем не менее, сейчас в оркестре порядка 60% — наши ученики, хор — почти 100%, некоторые актеры — тоже наши выпускники. Для того, чтобы люди оставались в городе, необходимы и Третьяковка, и Мариинка, и наши музеи, — рассказала Алла Смородинова, — Если мы не будем воспитывать поколение людей, посещающих музеи, — концертные залы опустеют. Поэтому важно вкладывать денежные средства в обучение восприятию классической культуры».

Важную тенденцию изменения концепций современных театров и библиотек отметил генеральный директор Краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи» Максим Косенко: «Это потрясающие пространства, которые притягивают молодежь, вовлекают ее в культуру, делают это неординарно. Мы к культуре относимся с придыханием, а нужно делать культуру сегодняшней, земной. Разговаривать с современным поколением на их языке. Ведь оно внимательно относится к традициям и культуре нашей страны. Просто нужно делать ее частью жизни, а не вспоминать о воспитании, когда человек уже сформировался. Нужно будущее олицетворять сегодняшним днем и создавать на Дальнем Востоке продукты, которые востребованы именно здесь».

Когда мы говорим об искусстве, то забываем об огромном количестве людей, которые хотят реализовываться в этой области, отмечает Юлия Климко: «У нас есть те, кто хочет быть искусствоведом, экскурсоводом, художником. И, не найдя себя в этом регионе, они уезжают. Один из аргументов того, что люди не возвращаются — возможность найти себя и погрузиться в культурную жизнь в другом городе, там, где для этого есть развивая инфраструктура. Этого пока нет в достаточной степени на Дальнем Востоке».

С ней согласна и Лариса Котрелёва. Обращаясь к власти, она попросила обратить внимание на необходимость увеличения выставочных пространств в городе и в целом на развитие инфраструктуры культурных объектов и их техническое оснащение.

«Молодежи макрорегиона не хватает продюсерских центров, готовых сделать из них звезд. Все кузницы творчества, ТВ-проекты редко проводятся на Дальнем Востоке. Нужно обратить внимание на малые города, где не все хорошо с инфраструктурой и культурой, как в больших. Обращать внимание на места, где люди живут: если элементарно нет Дома культуры как точки притяжения, то рассчитывать на то, что люди будут в отпуске посвящать себя культуре, не приходится», — согласился с тезисами предыдущих спикеров Максим Косенко.

Построить Дома культуры мало, важно заняться подготовкой специалистов, которые там будут работать, уверена Алла Смородинова: «Важно вкладывать денежные средства в целевое обучение кадров. Стоит обратить большее внимание на человеческие ресурсы, вкладываться в создание культурной среды. Я говорю про содержание театров и музеев, нужно привозить картины, организовывать выставки».

«Самореализация — базовая потребность человека, которая прямым образом влияет на выбор места проживания. Нужно делать все, чтобы жители нашей страны хотели оставаться в родных городах, жить на родных территориях, причем, жить счастливо. Культура напрямую влияет на качество жизни людей», — подытожил модератор сессии, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Мероприятие проходит в смешанном формате, часть гостей участвуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников. Деловая программа форума разделена на шесть треков, главная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

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