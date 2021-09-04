Стало известно, когда в Кемерове начнётся отопительный сезон
Кемерово, 4 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В администрации Кемерова рассказали, когда в городе начнётся отопительный сезон. Сейчас ночные температуры в муниципалитете опускаются ниже нулевой отметки.
Krd.ru
Отопительный сезон
«Отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 °C в течение пяти дней»— сообщили изданию Gazeta.a42.ru в мэрии города.
По предварительным прогнозам, похолодает в Кемерове в третьей декаде сентября.
Напомним, что в 2020 году отопление в городе начали подавать 15 сентября.