Кемерово, 4 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В администрации Кемерова рассказали, когда в городе начнётся отопительный сезон. Сейчас ночные температуры в муниципалитете опускаются ниже нулевой отметки.

Krd.ru Отопительный сезон

«Отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 °C в течение пяти дней»— сообщили изданию Gazeta.a42.ru в мэрии города.

По предварительным прогнозам, похолодает в Кемерове в третьей декаде сентября.

Напомним, что в 2020 году отопление в городе начали подавать 15 сентября.