Веллингтон, 4 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Стало известно имя человека, совершившего террористический акт в супермаркете Окленда, расположенного в Новой Зеландии. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zeland.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с терроризмом

Обвиняемого в преступлении звали Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин. Ему 32 года и он является гражданином Шри-Ланки.

Подозреваемый прибыл в Новую Зеландию в 2011 году по студенческой визе, позднее, в 2013 году, он оформил статус беженца.

Напомним, 3 сентября обвиняемый совершил нападение в супермаркете — применил к посетителям магазина насилие с использованием ножа. В результате пострадали по меньшей мере семь человек.