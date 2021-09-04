Екатеринбург, 4 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Свердловской области ещё 34 гражданина скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии число умерших достигло уже 5329 человек. Из находящихся на лечении сейчас у 649 госпитализированных состояние здоровья оценивается как тяжёлое. Из них 349 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, выздоровел на Урале уже 115 991 пациент.