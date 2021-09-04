Москва, 4 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Десятки авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 4 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:09 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 18 рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще один отменен.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 4 сентября арктический циклон принесет в столичный регион холодный воздух. Ночью в Москве и Подмосковье ожидается до +8… +10, днем не выше +6… +8 °С.