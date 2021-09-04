На Украине совершил аварийную посадку пассажирский самолет
Львов, Украина, 4 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Самолет венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air, на борту которого находились 131 пассажир и команда, совершил аварийную посадку в украинском Львове. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Львов».
По последним данным, экипаж воздушного судна отправил сигнал «тревога» 4 сентября из-за проблем с управлением передней стойкой шасси.
«4 сентября в 12:13 (совпадает с московским) был получен сигнал «ТРЕВОГА», — говорится в сообщении. — … Самолет совершил благополучную посадку в 12:39».
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября в американском городе Фармингтон (штат Коннектикут) на офисное здание рухнул небольшой самолет.
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