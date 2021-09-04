Владивосток, 4 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В субботу, 4 сентября в рамках молодежного Восточного экономического форума состоялась сессия «Нас опутали! Честный разговор о социальных сетях». Ее участники обсудили важное значение социальных сетей в информировании общества и возможные опасности, которые несут в себе цифровые площадки, а также необходимость их регулирования.

ИА REGNUM Социальные сети

Руководитель проектов АНО «Диалог» Тимофей Ви заявил, что в «эпоху постправды», не так важно, что произошло на самом деле, но важно, что об этом написали в социальных сетях и мессенджерах.

«Люди могут выбрать абсолютно любой источник информации ровно под свой источник интересов, окружая себя только той точкой зрения, которая им близка. К ним во внимание перестают попадать альтернативные мнения. И здесь появляется еще одна проблема: алгоритмы онлайн-площадок. Они показывают то, что вам нравится, те посты, на которых ваш взгляд задерживается дольше обычного. И очень скоро люди оказываются каждый в своем в индивидуальном информационном пузыре, за рамками которого они не видят ничего», — отметил он.

По мнению эксперта, современные механизмы стали благодатной почвой для распространения недостоверной информации в Сети. Это стало особенно заметно в период пандемии коронавируса, когда появились фейки, которые начали угрожать жизни и здоровью людей.

«Онлайн-площадки, безусловно, несут ответственность за тот контент, который находится на их платформах. Мы продолжаем встречать явление такого правового нигилизма, что «это не мы, это пользователи, которые создали этот контент, мы просто площадка». Мы можем сказать, что YouTube недостаточно хорошо работает в направлении предотвращения распространения недостоверной информации. Конечно, не так, как Twitter, потому что этот ИТ-гигант не удалял вообще ничего», — заключил Тимофей Ви, подчеркнув, что речь идет не о цензуре, а о безопасности пользователей.

Он также призвал блогеров к ответственности при распространении тех или иных сообщений.

Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев согласился, что вопросы ответственности пользователей и самих интернет-площадок, а также регулирования их алгоритмов стоят очень остро. Он также отметил, что юная аудитория соцсетей наиболее подвержена влиянию деструктивного контента.

«70% молодежи сталкиваются с пропагандой экстремистской-террористической идеологии в сети, около 60% получают информацию о способах самоубийства, более 50% смотрят контент с жестокостью и порнографией, 70% сталкиваются с пропагандой суицида и селфхарма. Эти деструктивные явления несут в себе угрозу информационно-мировоззренческой безопасности для формирующейся личности, у которой критическое мышление до конца не сформировано», — заявил он, отметив необходимость повышения цифровой грамотности среди молодежи.

Эту позицию поддержала заместитель руководителя АНО «Российская система качества» (Роскачество) Юлия Михалева.

«Есть такое выражение «Лучший враг — явный враг». Когда мы понимаем, в чем заключается опасность, мы понимаем, какой шаг нам нужно сделать, чтобы ее минимизировать», — заключила она.

По данным Юлии Михалевой, возраст людей, которые подвергаются самому высокому риску мошенничества составляет 18−22 года. При этом доля социальной инженерии, которую используют мошенники в социальных сетях, возросла до 80%.