Москва, 4 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. На базе судоверфи «Звезда» в Приморском крае стартовало строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. 4 сентября об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Судоверфь «Звезда» с высоты птичьего полёта

Новые суда получили названия в честь выдающихся российских учёных: океанолога Виктора Ильичёва и одного из основателей морской геологии в России Александра Лисицына. Планируется, что строительство научно-исследовательских судов будет завершено в конце 2024 года.

«В новейшей истории России ещё не закладывали научно-исследовательские суда. Совместно с компанией «Роснефть» мы реализуем ряд крупнейших проектов, которые качественно меняют условия для развития российской науки», — отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Научно-исследовательские суда строятся в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Они предназначены для проведения биологических, химических, гидрофизических и других видов исследований в любой точке Мирового океана.

Суда смогут находиться в автономном плавании до 50 суток, что позволит им совершать переходы более 7500 миль. Способность преодолевать льды толщиной до 0,8 метра делает суда пригодными для эксплуатации в арктических условиях.