Кемерово, 4 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 5 сентября, в большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. В Новокузнецком, Беловском, Прокопьевском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

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«Прогноз показателя горимости на 5 сентября: горимость 4, местами 3, 5 классов», — уточнили синоптики.

По региону ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы, температура воздуха днём +22…+27 °C.