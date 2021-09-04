Хьюстон, США, 4 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Инженеры из Хьюстонского университета разработали электрохимический привод на основе органических полупроводниковых нанотрубок. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Mstroeck Нанотехнологии

"Электрохимические устройства, преобразующие электрическую энергию в механическую, потенциально могут быть использованы во многих областях применения, начиная от мягкой робототехники и микронасосов до микролинз с автофокусировкой», — приводит слова доцента кафедры биомедицинской инженерии в Инженерном колледже Каллена Мохаммада Реза Абидиана журнал Advanced Functional Materials.

Также указывается, что созданное устройство показало высокую производительность, низкое энергопотребление, большую деформацию, быструю реакцию и отличную стабильность срабатывания.

Как отметили ученые, высокая производительность электрохимического привода обусловлена огромной эффективной площадью поверхности нанотрубчатой структуры, которая позволяет облегчить перенос и накопление ионов и приводит к высокой электроактивности и долговечности.

Кроме того, уточняется, что, по мнению инженеров, полеченные результаты помогут в вопросах разработки следующего поколения мягкой робототехники, искусственных мышц, биоэлектроники и биомедицинских устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый свой набор высокоточных и многополосных изображений Солнца передал метеорологический спутник КНР Fengyun-3E (FY-3E).