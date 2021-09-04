Владивосток, 4 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Личный успех человека, развитие экономики и регионов в изменившемся мире во многом зависят от правильного выбора профессии, поэтому растет важность эффективной профориентации. Она должна начинаться со школьного возраста через специальные курсы, просвещение с успешными людьми и профессиональные конкурсы, которые помогают определиться с выбором профессии и популяризируют ее. К такому выводу пришли участники дискуссии по теме «А кем будешь ты: как найти себя на рынке труда?», которая состоялась в субботу, 4 сентября, в рамках мероприятий Молодежного ВЭФ в городе Владивостоке. Партнерами дискуссии выступили президентская платформа «Россия страна возможностей» и Агентство стратегических инициатив. Модератором стал Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

ИА REGNUM ВЭФ

VI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий, проходит Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

«Профориентация молодого поколения является значимой и сложной задачей для нашей страны. Выбор профессии или трека своего развития необходимы не только для того, чтобы наиболее успешно раскрыть таланты и профессиональные возможности конкретного студента, но и для того, чтобы сбалансировать проблемы кадрового голода и кадрового перенасыщения в отдельных отраслях экономики. На платформе «Россия — страна возможностей» существует много проектов, которые работают в этом направлении, это в первую очередь, «Профстажировки 2.0» и «Время карьеры». Но и у других студенческих конкурсов обязательно в механику «вшит» трек развития для всех участников», — отметил в начале дискуссии заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностейАнтон Сериков.

Профориентация необходима не только для того, чтобы наиболее успешно раскрыть таланты и профессиональные возможности конкретного студента, но и для того, чтобы сбалансировать кадровые потребности и предложения на рынке труда, которые стоят перед регионами страны, и необходимы для удовлетворения запроса конкретных отраслей и социальной сферы. Привлечение и подготовка профессиональных кадров для Дальнего Востока являются приоритетом государственной политики, и поэтому в этом направлении очень серьезные меры мотивации молодежи предпринимаются регионами, заявил Николай Стецко, заместитель председателя Правительства Приморского края.

«Мы с вами понимаем, что на профессиональное развитие личности влияют наставники, семья и среда, в которой человек находится. Мы в Приморском крае гордимся практиками и механизмами поддержки выпускников школ и вузов. Мы говорим не только о профориентации, но и о финансовых мерах поддержки молодых специалистов, что так или иначе определяет выбор профессии молодыми людьми и показывает престиж специальности и заинтересованность в ней государства. Мы конкурируем за молодые кадры с другими регионами и стараемся создавать максимально интересные условия, чтобы «звездочки» оставались в крае», — сказал Николай Стецко.

Максим Древаль, руководитель общероссийской общественно-государственной просветительской организации Российское общество «Знание», считает, что главным в профориентации молодежи является выбор направления образования. Именно это и является сутью просвещения, которым занимается возглавляемое им общество «Знание».

"Миссия просвещения — проинформировать тебя, разнообразить багаж знаний в рамках той профессии, где ты существуешь, и помочь выбрать будущее направление развития. Я сторонник того, чтобы процесс просвещения молодежи начинать как можно раньше и никогда не заканчивать. И в этом случае человек будет развиваться как гармоничная личность. Мы в обществе «Знание» видим свой вклад в профориентирование через конкретные примеры и реальные кейсы, истории реальных людей. Это значит, что в каждой теме, которую мы несем людям, мы ищем выдающегося человека и приглашаем его в качестве лектора общества «Знание». Мы видим, как его история вдохновляет ребят, и они потом начинают двигаться в конкретной сфере, направлении после встречи с успешным представителем профессии. От него молодые люди узнают о профессии, как попасть в нее и как там реализоваться. Такие встречи с нашими лекторами сильно мотивируют, и молодые люди начинают понимать ценность образования и конкретной специальности, когда видят результат успеха других людей», — пояснил Максим Древаль.

Эксперты Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» сформулировали принцип непрерывного развития — lifelong development (LLD). Он позволяет проектировать образовательные форматы, сокращая отложенный результат между получением знаний и навыков и применением их на практике, рассказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж».

"Сейчас многое зависит и от эффективного развития профессиональных компетенций человека. Но кроме них, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, необходима вовлеченность в экосистему, которая будет тебя постоянно развивать. Формирование активной среды профессионального сообщества позволяет повышать мотивацию к обучению и саморазвитию. Гибкость и кроссфункциональность в обучении, обучение через действие, балансирование жизненных сфер человека, ценностное воспитание и развитие в комплексе может быть названо Lifelong Development (LLD) — развитием на протяжении всей жизни. Также инструментом LLD является «тонкая» система настройки человека человеком, наставничество и менторинг, в которой человек с большим жизненным опытом, делится им с менти с позиции «мудрого учителя» и вдохновляет его на свершения своим жизненным примером, но и сам получает от менти развивающую обратную связь», — пояснила Мария Афонина.

Эксперты отметили, что необходимо начинать профориентацию как можно раньше, на этапе формирования человека как личности. Дмитрий Афанасьев, основатель «Первый ИТ Альянс», советник губернатора Новгородской области, победитель конкурса «Лидеры России», считает, что профориентацию и знакомство с профессиями нужно начинать с раннего школьного возраста: «В первую очередь нужно уйти от стереотипов — одно образование на всю жизнь, и заниматься самообразованием постоянно. Самое основное — научить детей тому, чтобы они не боялись что-то делать и выбирать профессию и специальность, пробовать себя. Работодатели и президентская платформы «Россия — страна возможностей» проводят все больше профориентационных конкурсов не только для свершившихся управленцев, взрослых специалистов в своих отраслях, но и для школьников, как пример тому — «Большая перемена». На мой взгляд, важно также вводить в школьное образование практикоориентированные курсы или направления, которые будут знакомить с профессиями. Если ориентироваться на мировые тенденции, растет количество тех, кто пробует запустить собственное дело, и, к примеру, стать программистом, которые моложе вузовского возраста. Нам тоже не нужно отставать от трендов и вовлекать в процессы погружения в специальность сразу с начальной школы».

Александр Вайно, руководитель Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив отметил, что одной из ключевых проблем современной молодежи в возрасте от 14 до 24 лет является отсутствие понимания, кем они хотят стать. Поэтому важно помочь молодых людям определиться с профессией.

«Когда мы обрабатываем обратную связь от молодежи о рынке труда, мы чувствуем одну эмоцию, которая исходит от ребят в возрасте от 14 до 24 лет, — это паника. Они не знают, кем будут, чего хотят. И это метание превращает их в образовательных туристов, — сказал Александр Вайно, отметив необходимость создания в стране хорошего центра профориентации. — Необходим слом сознания, и профориентация — ключевой способ изменения этого сознания. Это может быть школа, может быть, начинать нужно с детского сада. Молодой человек должен понимать, что такое рынок труда, особенно на Дальнем Востоке, где средняя зарплата выше, чем в Москве, и тогда для чего ехать в Москву, если можно остаться здесь, построить карьеру, и для этого есть все условия. И нужно объяснять, какие возможности есть у молодежи».

Вячеслав Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель кубка по менеджменту «Управляй!» подчеркнул необходимость профориентации не только для молодежи, но и для людей старшего возраста. Также немаловажным он считает возможность дать попробовать себя в профессии, чтобы понять правильность ее выбора.

«Профориентация людей серебряного возраста — большой челлендж, и с ним тоже нужно работать. Раньше профессию выбирали раз на всю жизнь, сейчас по-другому: мы вынуждены менять профессии много раз, вынуждены осваивать все намного быстрее. Поэтому здесь должны появляться другие технологии. Профориентация и обучение всю жизнь тесно друг в друга интегрированы, — пояснил Вячеслав Шоптенко, — Но важно не просто продать профессию, а дать возможность попробовать, чтобы выбор был осознанным, чтобы понять, твое это или нет, дать возможность в моделируемой среде допустить ошибку. Наши конкурсы в сфере управления и предпринимательства построены на этой идеологии. И для нас результат, когда человек в процессе участия в конкурсе понимает, что это не его, так же значим, как и то, если он принял решение дальше в этой сфере двигаться. Форматы конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», которые дают на практике попробовать, почувствовать сферу и сделать осознанный выбор, очень важны».

Финалист одного из конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Учитель будущего» директор средней школы №14 г. Владивостока Максим Кильчевский отметил другую важную составляющую профессиональных конкурсов. Говоря о том, как привлечь педагогов для работы в школе, он подчеркнул необходимость формирования положительного образа учителя.

«Очень мало нам показывают выдающиеся успехи. И огромная благодарность команде, которая запускала конкурс «Учитель будущего», что освещала его на всех уровнях: везде, где только можно, говорили о педагогах, которые принимали участие — в социальных сетях, в СМИ. И теперь, когда я захожу в класс и представлюсь, при этом нас показывали по телевизору, нас видели в социальных сетях, видно, что работать учителем — это круто. Беспрецедентно выросло число заявок в педагогические вузы, выпускники осознанно выбирают профессию учителя. Почему? Один из ответов — потому что они хотят оказаться в центре внимания, потому что, попадая в класс, они оказываются в потоке энергии, на них смотрят, они в центре. Это важный момент. И когда молодой педагог пришел в школу, теперь наша задача — задержать его здесь. И тут срабатывают конкурсы профессионального мастерства, программы поддержки», — подытожил Максим Кильчевский.