Владивосток, 4 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев прокомментировал ИА REGNUM итоги Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке.

ЯСИА Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)

«Президент в очередной раз обозначил приоритет развития социальной сферы и повышения качества жизни. В Якутии мы уже получаем конкретную поддержку, благодаря новым инструментам развития регионов, инициированным президентом и правительством России. Республика одной из первых получила инфраструктурный кредит, кроме того, на ВЭФ мы подписали соглашение о получении облигаций ДОМ.РФ. Эти средства будут потрачены на создание в городах Якутии современной социальной инфраструктуры, а также комфортных жилых кварталов абсолютно нового качества. На пленарном заседании Владимир Владимирович поддержал запуск масштабной модернизации городов Дальнего Востока. Разумеется, города Якутии будут участвовать в этом проекте.

(сс) Степанов Слава Якутск

Для повышения качества жизни в Республике также важны озвученные меры поддержки здравоохранения. В Якутии уже реализуется программа модернизации первичного звена, в рамках данного проекта будут построены современные корпуса поликлиник и стационаров 12 центральных районных больниц. Выделение дополнительных 20 млрд руб. в виде единой субсидии позволит нам сделать качественный скачок в оказании медицинских услуг на местах. Также президент сказал о поддержке инициативы «Единой России» по дополнительному увеличению федерального финансирования текущих расходов на здравоохранение, особенно отметив при этом приоритет использования данных средств для удаленных и малонаселенных территорий, что для Якутии, самого большого по площади региона страны, особенно важно.

Основой развития экономики Дальнего Востока президент назвал диверсификацию и улучшение инвестиционного климата. В этих направлениях Якутия один из регионов — лидеров ДФО. Якутия стала единственным регионом Дальнего Востока, вошедшим в первую двадцатку рейтинга состояния инвестиционного климата в этом году. Усилия по улучшению инвестиционного климата отмечают наши зарубежные партнеры. Я был рад услышать, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках пленарного заседания форума высоко оценил сотрудничество с Якутией.

ojkumena Якутская ГРЭС-2. Якутск

Важнейший вектор, обозначенный президентом, — приоритет экологической устойчивости при промышленном развитии и освоении ресурсов Дальнего Востока. В этом году мы на себе ощутили последствия климатических изменений: ущерб от сильнейшей засухи и масштабных лесных пожаров нам только предстоит оценить.