4 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 17:02 — REGNUM Откровенно говоря, я был удивлен еще недавними заявлениями премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о намерении вновь баллотироваться на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), автоматически дающий возможность продолжать занимать кресло премьера еще три года. Ибо Суга явил себя не столько авторитетным лидером страны, способным решать сложные проблемы внутренней и внешней политики, сколько деятелем, которому присущи характеристики и качества исполнителя, а не смелого самостоятельного политика. Такое впечатление, что, пообещав во всем продолжать линию своего предшественника и патрона Синдзо Абэ, он постоянно действовал с опаской и оглядкой, заботясь не столько об исполнении воли и чаяний народа, сколько о производимом им впечатлении на выдвинувших его на высший государственный пост политических боссов, возглавляющих крупнейшие фракции в ЛДП.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Результат такого руководства страной налицо — народный рейтинг поддержки Суги и его кабинета упал с 66,4% в момент избрания премьером до 31,8% на настоящее время. Появлялись и данные о том, что его рейтинг опустился еще ниже — до 25%. Чем же недовольны японцы, открыто заявляющие о нежелании видеть Сугу своим лидером? Главные претензии к нему в неэффективности мер по борьбе с пандемией COVID-19 и почти насильственном проведении в Токио и других городах страны, вопреки мнению большинства японцев, Олимпийских игр. Считается, что, несмотря на строжайшие меры по изоляции олимпийцев со всего мира от японского населения, Игры негативно сказались на эпидемиологической обстановке в японской столице. Неудовлетворительными считают японцы и медицинские меры по обузданию пандемии в обстановке ежедневного роста числа новых инфицированных людей.

Как признавались мне японцы, большим минусом Суги является и его личность — неяркость, отсутствие харизмы, что, кроме всего прочего, создает малопривлекательный имидж за рубежом.

Итог был предсказуем. Видимо, осознав, что шансы завоевать симпатии народа у него невелики, Суга принял скоропалительное решение покинуть гонку претендентов на председательское кресло в партии и премьерское в стране. При этом не исключаю, что это может быть не его личное решение, а требование влиятельных деятелей ЛДП, которые весьма озабочены результатами предстоящих всеобщих выборов в парламент. В партии, видимо, понимают, что с Сугой во главе ЛДП может неудачно выступить на выборах.

Ёсихидэ Суга (сс) 首相官邸ホームページ

Как сообщают японские СМИ, последней каплей стали предложения Суги о поспешном роспуске палаты представителей и перестановках руководителей ЛДП перед партийным голосованием, шаг, который некоторые сочли пренебрежением давно устоявшимися нормами и вопиющей попыткой удержаться у власти.

А потому 29 сентября на съезде ЛДП будет избран ее новый лидер, которому предстоит уже на следующий день после избрания развернуть интенсивную предвыборную пропагандистскую работу в центре и на местах. Кто же может претендовать на пост председателя правящей партии и премьер-министра Японии? Ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» называет следующие кандидатуры.

О своих премьерских амбициях заявили бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр внутренних дел Санаэ Такаити. Считается, что скрестить шпаги с соперниками готовится и ныне министр вакцинации, а ранее министр иностранных дел, а затем обороны Таро Коно. О своем намерении потягаться с мужчинами за премьерский пост заявила и бывший министр внутренних дел и коммуникаций Сэйко Нода. Не исключено, что в гонку вступит давно добивающийся лидерства в стране бывший министр обороны, а затем сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Сигэру Исиба. Наконец, среди потенциальных претендентов называют и руководителя политического комитета ЛДП Хакубун Симомуру.

На взгляд автора этих строк, определенные преимущества может получить Таро Коно, которого, хотя и считают «индивидуалистом в старомодном стиле японской политики» («Киодо ньюс»), поддерживают при проведении опросах многие японцы. Правда, в ЛДП он не очень популярен.

Что касается Фумио Кисиды, то он будет предпринимать уже вторую попытку занять высшую должность после проигрыша Суге на предыдущих выборах председателя партии в сентябре прошлого года.

«Имеющий опыт в дипломатии и занимавший ключевые роли, такие как руководитель политического комитета ЛДП, этот 64-летний мужчина имеет все необходимые полномочия, но его критиковали за отсутствие смелости при принятии трудных решений», — отмечает «Киодо».

Столь быстрый уход Суги с поста премьера породил в Токио опасения по поводу повторения названного «временем вращающихся дверей» периода с 2006 по 2012 год, когда премьер-министры менялись почти каждый год.

Ожидать каких-либо серьезных изменений во внутренней и внешней политике в связи со сменой премьера, в том числе на российском направлении, не приходится. Но, видимо, неудачное премьерство Суги все же не останется для ЛДП без последствий. Хотя ЛДП вместе с союзной партией Комэйто сохранят большинство в ключевой палате представителей, но, по оценкам японских СМИ, может потерять до 30 мест, что не позволит добиться необходимого для принятия важных законов конституционного большинства.