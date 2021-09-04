Тбилиси, 4 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ложью» заявление журналистов телеканала «Мтавари архи» о том, что он мог незаконно получить ковид-паспорт. Это заявление глава правительства сделал 4 сентября перед журналистами.

Gov.ge Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

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«Это была обычная информационная карта, которую минюст подготовил по моему поручению, и её может получить любой гражданин. Карта содержит следующую информацию о человеке: вакцинирован ли он, сколькими дозами, результаты последнего ПЦР-теста, а также информацию о том, переболел ли он COVID-19», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что сделал пока только первую дозу вакцины от COVID-19, а срок на прививку второй дозой ещё вышел. По этой причине журналисты смогли без ведома премьер-министра зарегистрировать его на вакцинацию второй дозой.

Гарибашвили поприветствовал заявление Службы государственного инспектора, что поступок журналистов будет расследован. Он подчеркнул, что не давал разрешение на использование его личного номера.

Напомним, ранее на телеканале «Мтавари архи» был распространён материал, в котором говорилось, что журналисты смогли оформить регистрацию Гарибашвили на вторую прививку от COVID-19 уже после того, как он получил ковид-паспорт. На телеканале заявили, что этот документ граждане могут получить только после полной вакцинации. На этом основании журналисты обвинили премьер-министра не в «незаконном» получении ковид-паспорта.