Иерусалим, 4 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Чемпионка летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам из Израиля пропустит мировое первенство по этому виду спорта, которое состоится в Японии в октябре. Об этом 4 сентября сообщили в Израильской федерации гимнастики.

Ayelet Zussman Линой Ашрам

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — приводит сообщение представителя федерации ТАСС.

При этом ранее во Всероссийской федерации художественной гимнастики не согласились с итогами олимпийского турнира по художественной гимнастике в Токио, когда Ашрам обошла российскую спортсменку Дину Аверину, несмотря на допущенную ею грубую ошибку при выполнении упражнений с лентой — потерю предмета.

Отметим, чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года должен состоятся в Китакюсю в период с 18 по 24 октября.