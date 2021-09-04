Москва, 4 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Компаниям Telegram, Facebook и Twitter снова грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Зседание суда по данному делу состоится 14 сентября в 422 Мировом судебном участке Таганского района Москвы.

Социальные сети

В суде сообщили, что поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по части 4 статьи 13.41. КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Штраф по этой статье — до 8 млн рублей.

Также пять протоколов по аналогичной статье поступили в отношении американской компании Facebook. Еще два протокола по этой статье поступили в отношении Twitter. Все заседания также пройдут 14 сентября.

Facebook грозит штраф до 40 млн рублей, Twitter и Telegram — по 16 млн рублей.