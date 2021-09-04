Париж, 4 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Французские журналисты и читатели выступили с негативной оценкой политики властей Украины в отношении России. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Отмечается, что, по информации газеты Le Figaro, СМИ Франции считают виноватыми в ситуации в Донбассе Киев, а не якобы «агрессивную Россию».

Также указывается, что читатели Le Figaro отрицательно оценивают планы украинских властей по выходу из Минских соглашений.

При этом они задаются вопросом: почему Вашингтон может открыто поддерживать Украину в ее противостоянии Донецкой и Луганской Народными Республиками, а Россия ДНР и ЛНР — не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что требование российского законодательства о замене названия «шампанское» на «игристое вино» на написанных кириллицей этикетках на бутылках вызвало противодействие со стороны производителей вин Франции.