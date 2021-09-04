Кемерово, 4 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Жителей Кемеровской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

66.ru Вредные выбросы, загрязняющие окружающую среду

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в официальной информации.

Предприятиям рекомендовали сократить выбросы до 18:00 (время местное) 6 сентября 2021 года.