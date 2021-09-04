Кемерово, 4 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» умерли белочки. По официальному заключению ветеринарного врача произошло это по вине посетителей. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в официальных соцсетях.

Дегтярь Одиночка Белка

«Посетители, несмотря на то, что по всей территории зоопарка развешаны предупредительные таблички, всё равно пытаются проявить «заботу» и покормить животных ядовитыми для них лакомствами (солёными орешками, чипсами, жвачкой, леденцами и т.п.). Происходит ли это по незнанию, или от безответственности, нам неведомо, но подобная беспечность приводит к таким, поистине трагическим, результатам», — написали представители заповедника.

Они обратились ко всем посетителям с просьбой не кормить животных теми продуктами, которые они привезли из дома.