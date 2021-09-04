Токио, 4 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Крупная презентация новых видеоигр для приставки PlayStation 5 пройдёт в онлайн-формате 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Sony.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Мероприятие PlayStation Showcase 2021 начнётся 9 сентября в 21:00 по московскому времени. Презентация продлится 40 минут, за это время будут представлены новые игры для приставки от Sony от PlayStation Studios и сторонних разработчиков. Трансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале PlayStation.

В Sony не раскрывают информацию о видеоиграх, которые будут представлены на презентации. В компании только отметили, что зрителям не стоит ждать новостей о следующем поколении устройств виртуальной реальности для PlayStation.

Компания Sony начала старт продаж приставок PlayStation 5 в ноябре 2020 года. В начале 2021 года компания анонсировала шлем виртуальности PlayStation VR второго поколения, предназначенный для использования с приставкой PlayStation 5.