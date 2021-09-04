Бейрут, 4 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. После отмены топливных субсидий, которая произойдет в Ливане в скором времени, инфляция в стране возрастёт до небывалых размеров. Такой прогноз дал глава исследовательской группы ливанского банка Audi Bank Марван Баракат, 4 сентября передает ИА «Красная Весна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По словам Баракаты, которые приводит Prensa Latina, в результате указанной отмены субсидий подорожают транспортные перевозки и электроэнергия, а также это будет иметь разрушительные последствия для всех секторов ливанской экономики.

Также эксперт предсказал рост цен на основные товары на 180% и добавил, что выдача продуктовых карточек примерно 700 тысяч семей в этом случае могла бы смягчить такой удар.

При этом он добавил, что такой шаг является неизбежным злом из-за сокращения резервов Центрального банка страны примерно до $14 млрд и отметил, что в минувшем году расходы государства на субсидию составили примерно $5 млрд.

Отметим, в настоящее время в Ливане наблюдается длительный экономический и политический кризис.