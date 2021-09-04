Баку, , 15:29 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана передало в МИД России протест в связи с тем, что на официальном портале госзакупок РФ был размещен заказ, в котором упоминалась Нагорно-Карабахская Республика. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба абхазского дипломатического ведомства.

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«Было доведено до сведения другой стороны, что такая ложная информация не соответствует духу дружественных отношений и отношений сотрудничества между двумя странами», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в ответе российской стороны сложившуюся ситуацию объяснили «технической ошибкой». Также в Москве пообещали Баку направить усилия для устранения подобных ситуаций в будущем.

Стоит отметить, что на российском портале госзакупок 13 августа был размещён лот на сумму более 151 млн рублей от Минобороны РФ на поиск поставщика услуг по комплексному обслуживанию военных городков, «расположенных на территории Республики Карабах». В настоящее время на заявке указано, что «определение поставщика отменено».

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