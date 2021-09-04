Москва, 4 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации расширило перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Соответствующее постановление подписал сегодня, 4 сентября, председатель правительства России Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

В обновленный перечень были добавлены 55 специальностей и 35 профессий. Это профессии в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, туризма, строительства, социальной сферы, а также сферы обслуживания.

К примеру в перечень были добавлены такие специальности, как «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

Кроме того, в перечень были включены следующие профессии: «Лепщик-модельщик архитектурных деталей», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства».

Те студенты, которые получают профессии и специальности из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства Российской Федерации. Эти стипендии назначаются каждый год за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. На каждый учебный год предусмотрено пять тысяч стипендий, размер стипендии — 4 тысячи рублей.