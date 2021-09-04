Токио, 4 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Будущие кандидаты на пост лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) начали активно готовиться к выборам. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Отмечается, что, по информации агентства Jiji Press, претенденты на указанный пост начали активно вести борьбу к выборам на следующий день после того, как действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о своем решении отказаться от участия в них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена обнародовала заявление с благодарностью уходящему премьер-министру ЯпонииЁсихидэ Суге за его руководство страной.