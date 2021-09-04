Новосибирск, 4 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Новосибирске 5 и 6 сентября ожидается жаркая погода до +28 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Pixabay.com Жара

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Отметим, что сегодня днём, 4 сентября, в городе было +22 °С, ветер юго-восточный 2−7 м/с, без осадков.

Завтра, 5 сентября, ночью прогнозируется +10…+12°С, днём +26…+28°С, ветер юго-восточный 2−7 м/с, без осадков.

В понедельник, 6 сентября, ночью ожидается +10…+12°С, днем +26…+28°С, ветер юго-восточный 2−7 м/с, без осадков.