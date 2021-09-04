Новосибирск, 4 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Одним из примеров кластерного развития территорий в Новосибирской области может быть кластер «Обские парки». Об этом заявил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

Напомним, чтов Новосибирской области появятся туристские кластеры.

Решетников уточнил, что кластер «Обские парки» объединяет прибрежные территории Оби и Обского моря с уникальными археологоческими, этнографическими, историко-культурными объектами в границах нескольких районов Новосибирской области: Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, городов Новосибирск и Бердск.

На этой территории планируется развитие различных видов туризма: речной, пляжный, познавательный, паломнический, культурный, этнографический, событийный, спортивный.

Ранее и сообщало, что, по мнению властей, сфера туризма Новосибирской области открывается для инвестиций.