Новосибирск, 4 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Новосибирская область по итогам 2020 года занимает 15 место в национальном туристическом рейтинге. Сфера туризма региона открывается для инвестиций, на развитие и поддержку бизнеса в данной сфере предусмотрены меры государственной поддержки, сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.

Олег Кугаев Новосибирская область, Россия

Он уточнил, что в целом, в настоящее время инфраструктура туризма Новосибирской области включает в себя 284 туристические фирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 23 санаторно-курортные организации, 53 детских оздоровительных лагеря.

Ранее ИА REGNUM сообщило, чтов Новосибирской области появятся туристские кластеры.