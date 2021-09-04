Токио, 4 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина выиграла бронзу в беге на дистанции 200 метров на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

При этом первой финишировала кубинская спортсменка Дуранд Элиас с результатом 23,02 секунды, второй стала Оксана Ботурчук с Украины (24,48 секунды).

Пришедшая к финишу третьей российская спортсменка показал результат 24,85 секунды. При этом в соревнованиях участвовали легкоатлеты с нарушением зрения.

Отметим, 29-летння Анна Кулинич-Сорокина также является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы.