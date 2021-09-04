Токио, , 15:06 — REGNUM Авианосец ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth 4 сентября прибудет в порт военно-морской базы США в Йокосуке, которая расположена в южном направлении от Токио. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Авианосец Queen Elizabeth Brian Burnell

Уточняется, что, по данным NHK, британский корабль будет принимать участие во совместных учениях с японскими силами самообороны в воздухе и на море.

При этом указывается, что эти манёвры рассматриваются, как фактор сдерживания Китая из-за роста китайской активности около спорных с Японией островов и в Тайваньском проливе.

Отметим, авианосец HMS Queen Elizabeth покинул Британию в мае текущего года для усиления координации с другими странами Индо-Тихоокеанского региона.