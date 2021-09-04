Москва, 4 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Всемирный конгресс Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY) пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Национальная Электронная Детская Библиотека «Детская литература», 1968 год, №12

Организатором конгресса в Москве станет российская секция IBBY, основанная в 1986 году по инициативе Сергея Михалкова и Агнии Барто. Организационный комитет конгресса возглавила заместитель председателя правительства РФ Татяна Голикова.

Участие в 37-ом Всемирном конгрессе IBBY примут писатели, иллюстраторы и специалисты по детской литературе. В центре внимания конгресса будет проблема приобщения детей к чтению хорошей литературы.

На заседаниях конгресса выступят 270 докладчиков из 54 стран. Мероприятие будет проходить в смешанном режиме — из-за пандемии новой коронавирусной инфекции часть выступающих присоединится к работе онлайн.

Международный совет по детской и юношеской литературе был основан в 1953 году. Сейчас совет состоит из 76 национальных секций.