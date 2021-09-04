Новосибирск, 4 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области готовится к утверждению новой госпрограммы о развитии туризма до 2030 года, сопряженной с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

Госпрограмма будет направлена на создание условий для реализации туристического потенциала и создания конкурентоспособных туристских продуктов Новосибирской области, продвижение туристских продуктов на российский и зарубежный рынки.

Министр экономического развития региона Лев Решетников уточнил, что реализация самостоятельной программы по туризму позволит решать широкий круг задач в развитии туристического потенциала региона, кластерно развивать туристические территории, масштабно позиционировать субъекты сферы туризма. На её осуществление планируется направлять 100−120 млн рублей в год.