Женева, Швейцария, 4 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. На территории африканского континента пропали без вести свыше 48 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Международного комитета Красного Креста, передает 4 сентября ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Уточняется, что не менее 21 600 человек из них — несовершеннолетние и что большая часть исчезновений людей являются следствием вооруженных конфликтов, насилия, стихийных бедствий и миграцией по всему континенту.

При этом советник Красного Креста по пропавшим без вести и их семьям в Западной Африке Амайя Фернандес указала, что число пропавших без вести людей выросло.

«Глядя на наши цифры, можно отметить, что почти половина пропавших без вести людей были несовершеннолетними, и большинство из них — мужчины. Среди женщин… мы видим, что большинство из пропавших — несовершеннолетние», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот между Китаем и Африкой увеличился на 40,5% в годовом исчислении до $139,1 млрд.