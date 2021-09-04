Курган, 4 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки зафиксировали ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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77 новых пациентов выявили в Кургане. Остальные обнаружены в ряде других муниципалитетов региона.

На 4 сентября в регионе выявили всего 30 410 заразившихся. Выздоровели 26 606. Скончались от COVID-19 более 620 пациентов.