Владивосток, 4 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В субботу, 4 сентября в рамках молодежной программы Восточного экономического форума состоялась сессия на тему «Туризм — дело молодых: адаптация туристической отрасли и новые горизонты». Эксперты отрасли и наставники конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» обсудили вопросы, связанные с ролью молодёжи в формировании новых направлений индустрии, стандартов сервиса, кадровых подходов.

ИА REGNUM ВЭФ

В дискуссии приняли участие министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, президент Российского союза туриндустрии, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Андрей Игнатьев, генеральный директор компании RussiaDiscovery, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Вадим Мамонтов, директор АНО «Центр молодежного туризма», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Вадим Кокорев, генеральный директор туристической компании «Байкальский клуб мечтателей», победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Павел Санников, генеральный директор туроператора «Аквамарин», победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Марина Ус, руководитель Академии гостеприимства Дальневосточного федерального университета, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Дарья Романцова. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Молодежь с каждым годом оказывает все большее влияние на развитие индустрии, привнося существенные изменения в сферу туризма и гостеприимства, являясь причиной создания и развития новых концепций формирования турпродукта и стратегий построения самого бизнеса. На фоне коронавирусных ограничений адаптивность и открытость новых поколений способна дать свежий импульс для развития туристической индустрии, предложив новые решения на стыке проверенных продуктов и новых технологий.

«Сегодня молодежный день на Форуме. Для кого-то это дополнительный, а для кого-то основной день, в том числе для нашей организации. Одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс «Мастера гостеприимства», который реализуется уже два года. Созвездие Лидеров мнений вокруг него позволяет собирать интересные панельные дискуссии, обсуждать и приглашать победителей нашего конкурса в качестве экспертов. Не случайно темой нашего общения выбрали — «Туризм дело молодых». Мы наблюдаем, как происходит адаптация туристической отрасли молодыми предпринимателями. Они предлагают новые проекты, не боятся смелых решений, это часто становится залогом успешного выхода из кризиса. Вокруг конкурса «Мастера гостеприимства» сложилось профессиональное сообщество, участники которого готовы подставить плечо друг другу в любой ситуации, это можно назвать одним из главных результатов нашей деятельности», — открыл сессию заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Владимир Русанов, министр туризма Камчатского края, рассказал о специфике и проблемах развития туротрасли на Камчатке, особо отметив потребность в молодых кадрах.

«Молодёжь — это главный ресурс для эффективного развития туризма на Камчатке. Мы остро нуждаемся сейчас в молодёжи. Молодые специалисты — это люди, которые сейчас лучше всего чувствуют последние тренды, правильно читают и создают дизайн коды территорий. Люди, которые знают как правильно передавать эмоции путешествий. Туризм на Камчатке самый молодой — до недавнего времени полуостров вообще был закрыт. Поэтому у нас нет большого опыта в маркетинге, рекламе. Фактически, имея уникальную природную основу, мы не умеем ее упаковывать. Но этими навыками продвижения, правилами продажи продуктов обладает молодежь, а для туриста очень важна эмоциональная составляющая. Еще одна проблема — это авторские туры и гиды, многие из которых возят туристов незаконно, в подавляющем большинстве у них нет туроператорской лицензии. Люди об этом не задумываются. К сожалению, у нас нет пока культуры туризма, нет правил безопасности. Сейчас перед нами стоят большие задачи, но важно, что мы понимаем куда нам нужно двигаться. Нам нужны кадры, нужна креативная молодежь, ведь можно сколько угодно сделать вложений в туристическую инфраструктуру, но важен персонал, который создает эмоции», — отметил Владимир Русанов.

Президент Российского союза туриндустрии, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Андрей Игнатьев поделился мнением о профильном образовании в сфере туризма: «Молодежи в туризме работает много, и конкурс «Мастера гостеприимства» — один из способов притяжения молодежи. Мы также много работаем с вузами, приглашаем студентов на стажировки. В России за последние два года появились программы поддержки туротрасли, национальный проект, поддержка туроператоров, субсидирование кредитов. И первыми для развития всего этого туда должны пойти именно молодые специалисты. Интересно, что, согласно исследованиям, после пандемии мы отошли на 1950 год по турпотоку, сейчас мы начинаем эту отрасль заново, кому как не молодежи это делать. В туризме есть много возможностей — можно открыть свое дело, например, всего за 10 тысяч рублей можно открыть свое турагентство. Можно сделать карьеру, быстро развиваться, заработать серьезные деньги».

В продолжение дискуссии генеральный директор компании RussiaDiscovery, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Вадим Мамонтов рассказал, интересен ли молодым людям экстремальный, активный отдых и какие качества молодёжи наиболее востребованы в отрасли.

«В 2000 году я был в путешествии на Камчатке, тогда нужно было чуть больше смелости чем сейчас, чтобы туда отправиться. Потом через год я поехал на Северные Курилы, и я снова был там недавно, и прошел гораздо дальше. И, конечно, сейчас я получил еще больше впечатлений от путешествия. Это уникальная концентрация впечатлений, такие места, они как туристические магниты, на протяжении одного дня картинка может меняться постоянно. Дальний Восток переполняет впечатлениями — это активный отдых и туризм, который влюбляет. У нас в компании молодая команда и она молодеет год от года. Когда мы привлекаем людей в компанию, для нас важен не только профессионализм, главное — это увлеченность, страсть к активному отдыху. Сочетание энергии и энтузиазма чаще встречается у молодых, они здорово включаются в контекст нашей работы, мы получаем от них много новых интересных идей. Для них важно не сколько они зарабатывают, а какую ценность они приносят в этот мир», — отметил Вадим Мамонтов.

О том, что именно в туристических продуктах и маршрутах больше всего привлекает молодежь, рассказал директор АНО «Центр молодёжного туризма», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Вадим Кокорев.

«В конкурсе «Мастера Гостеприимства», который проводит АНО «Россия — страна возможностей, появился молодежный трек. Мы тоже сейчас системно занимаемся молодежным туризмом. Это не просто путешествия ради путешествия, а поездки, которые меняют сознание, меняют отношение людей к России. Центральный блок занимает тема молодежного туризма, поездки для студентов. Есть молодежь, которая является пользователем путешествий, есть сотрудники индустрии и есть потребители. Когда мы говорим о роли молодежи в сфере туризма — мы должны понимать роль и миссию молодых людей», — сказал Вадим Кокорев.

Далее речь зашла о трудоустройстве молодых специалистов в индустрии гостеприимства. Куда пойти и с чего начать, пояснил победитель конкурса «Мастера гостеприимства», генеральный директор туристической компании «Байкальский клуб мечтателей» Павел Санников.

«В туризме работают очень увлечённые люди, потому что туризм — это история про незабываемые эмоции. Смело идти за своей мечтой — вот залог успешной работы. А Россия — это страна возможностей! Вы можете начать карьеру, как младшим сотрудником туристической компании, так и сразу окунуться в романтику и приключения создания и реализации своего проекта и бизнеса», — рассказал Павел Санников.

Как российским туроператорам удалось адаптироваться к условиям, возникшим в индустрии из-за пандемии коронавируса, как изменились подходы в работе, рассказала победитель конкурса «Мастера гостеприимства», генеральный директор туроператора «Аквамарин» Марина Ус.

В этом году в стране стартовала Программа студенческого туризма. Дальневосточный федеральный университет в числе первых вузов вошел в эту программу. О первых итогах рассказала победитель конкурса «Мастера гостеприимства», руководитель Академии гостеприимства ДВФУ Дарья Романцова: «У нас стартовал проект «Академия гостеприимства». Мы планируем создать тренинговую гостиницу, здесь в кампусе ДВФУ, в которой будут проходить занятия для студентов, и они будут нарабатывать необходимый опыт в области сервиса и гостеприимства. Также мы хотим запустить центр дополнительного образования — это одна из наших стратегических задач. Мы хотели бы привлечь именитых экспертов и прокачать Дальний Восток с точки зрения сервиса, туризма, гостеприимства. И третье направление — создание университетского туроператора. Мы хотим помочь нашим студентам путешествовать и принимать туристов у нас. Наш университет вошел в пилотную программу студенческого туризма из 15 вузов. Нас посетило более 40 студентов со всей России, и они жили в гостинице, в которой сейчас живут гости ВЭФ. Основной посыл, который мы хотели реализовать — это «студенты для студентов». Мы хотели создать студенческое туристическое сообщество и подключили своих студентов к реализации этой программы. Они организовывали встречи и проводы в аэропортах, экскурсионные квесты, сопровождали туристов в городе и разработали буклет-путеводитель по нашему городу».

Восточный экономический форум ежегодно проходит в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2021 году ВЭФ проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (остров Русский).

В сессиях форума принимают участие организаторы, участники, победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей»: «ТопБЛОГ», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», кубка «Управляй!», конкурса «Учитель будущего» и олимпиады «Я — профессионал», а также Всероссийских конкурсов для школьников «Большая перемена» и для студентов «Твой Ход».