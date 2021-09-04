Москва, 4 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» сверхтяжелого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 тонн полезной нагрузки, состоится в 2026 году. Об этом сегодня, 4 сентября, заявил в эфире телеканала «Звезда» глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Mil.ru Запуск ракеты «Ангара»

Напомним, что ракеты-носителя «Ангара» должны стать основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования Солнечной системы.

По словам Рогозина, модульная конструкция «Ангары"позволяет устанавливать на ракеты различные двигатели, в том числе и сверхмощный водородный.