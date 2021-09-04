Калуга, 4 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 108 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 сентября. Днём ранее, 3 сентября, в регионе было зарегистрировано 105 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 419 человек, 42 тыс. 3 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 605 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.