На ВЭФ обсудили, как преодолеть кризис идентичности у молодежи
Владивосток, 4 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Патриотизм, волонтерство, экологическое поведение и стремление к добру являются базовыми ценностями нового поколения технологически меняющегося современного мира, на которые ориентируется государственная политика и воспитание в семье и школе. К такому выводу пришли эксперты в ходе дискуссии по теме «Как будут работать молодежные гуманистические ценности: взгляд за горизонт». Обсуждение состоялось 4 сентября, в субботу, в рамках мероприятий молодежной программы Восточного экономического форума во Владивостоке. Партнерами дискуссии выступили президентская платформа «Россия страна возможностей», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, модератором — Антон Сериков, заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей».
VI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий, проходит Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.
Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе назвал три главных ценности, которые нужно воспитывать, формировать у молодежи.
Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ, обратила внимание на важность экологического воспитания и просвещения в условиях меняющегося технологического мира: «Для нас важным при работе с молодежью является экологическое просвещение. И здесь мы говорим и об активном продвижении в СМИ экологической темы, и о научной работе, об исследованиях. Второе направление — экопросветительские мероприятия и эковолонтерство, к которому мы стараемся привлекать школьников. В качестве примера приведу интересный проект «Русская Арктика», когда мы рассказываем детям в школах об уникальности, красоте и ценности Арктики. На активное развитие эковолонтерства и эколопросвещения направлены изменения в нацпроекте «Экология». Это будут оплаченные студентам и школьникам учебные практики, экопросветительские мероприятия и научно-практические конференции. Также мы планируем активно привлекать бизнес к поддержанию в сохранности и восстановлению нашего природного разнообразия. Это тоже очень важно и является своего рода волонтерством».
Важным при воспитании ценностей, ориентированных на сохранение уникальности природы, которая тебя окружает, является эковолонтерство. Об этом говорил Константин Коротов, генеральный директор Корпорации развития Камчатского края. Камчатка уникальная территория, которая своим очарованием, первозданной природой привлекает людей со всего мира. Почти треть территории внесено в список Юнеско и имеет статус всемирного природного наследия — это действующие вулканы и гейзеры, горячие минеральные источники, леса и реки.
Валерий Протопопов, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, в качестве примера воспитания чувства патриотизма у молодежи привел проект популяризации поисковой деятельности среди молодежи.
Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина обратила внимание на то, в современном мире важны не только экологическое волонтерство и экологичность в отношении окружающей среды, но и в поведении с людьми. И это будет одной из ценностей будущего поколения.
По ее словам, не менее важным для формирования ценностей в молодежной среде является институт наставничества с работой с каждым конкретным человеком во всем их разнообразии: управленческий менторинг, прямое и реверсивное наставничество, баддинг — то есть дружеское наставничество равных.
Максим Кильчевский, директор МБОУ СОШ 14 города Владивостока, финалист конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей», обратил внимание на то, что нужно с самого детства закладывать гуманистические ценности в ребенка и здесь важным является сотрудничество семьи, где воспитывается ребенок, и школы: «Ценностные ориентиры современных школьников (топ 5) практически у всех одинаковые. Они отличаются лишь очерёдностью. В сельских школах одной из главных ценностей является образование и самообразование, для городских — отделится от семьи, стать самостоятельным. Школа не ждёт, что придёт ребёнок с выстроенными ценностными ориентирами. Главная задача школы стать партнерами семьи в формировании ценностей школьников. Будет хорошо, если ценности семьи и школы будут совпадать», — сказал Максим Кильчевский, Директор, МБОУ СОШ 14 г. Владивостока, финалист конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей».