Владивосток, 4 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Патриотизм, волонтерство, экологическое поведение и стремление к добру являются базовыми ценностями нового поколения технологически меняющегося современного мира, на которые ориентируется государственная политика и воспитание в семье и школе. К такому выводу пришли эксперты в ходе дискуссии по теме «Как будут работать молодежные гуманистические ценности: взгляд за горизонт». Обсуждение состоялось 4 сентября, в субботу, в рамках мероприятий молодежной программы Восточного экономического форума во Владивостоке. Партнерами дискуссии выступили президентская платформа «Россия страна возможностей», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, модератором — Антон Сериков, заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей».

ИА REGNUM ВЭФ

VI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке в период со 2 по 4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий, проходит Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

«Мы наблюдаем и анализируем разные социологические исследования, и видим, какие ценности в приоритете современной молодежи. Семья и дети — это ценность номер один, которую выбирает современная молодежь. Далее идет материальная обеспеченная жизнь, отсутствие финансовых затруднений, карьера, физическое и психологическое здоровье, самореализация личности и творчества. Это первая пятерка ценностей, которые выбирает современная молодежь», — сказал, открывая дискуссию, Антон Сериков.

Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе назвал три главных ценности, которые нужно воспитывать, формировать у молодежи.

«Первое, это созидание и направленность на дело, на результат. Второе, это моральные качества: духовность и патриотизм, причем духовность не религиозная и патриотизм не военный, эти ценности я понимаю в более широком смысле слова. И мы давно на Дальнем Востоке этим занимаемся. Важным для всех нас является еще одна общечеловеческая ценность — бескорыстная помощь ближнему, которая является одной из составляющих человеческой сущности. У каждого человека есть потребность помогать людям, и наша задача каждому молодому человеку дать возможность развить это стремлением творить добро и помогать другим. В советское время этим занимались через комсомольское движение, стройотряды, но потом почти на 15 лет об этом забыли — системная работа не проводилась. Сейчас государство уделяет большое внимание воспитанию гуманистических ценностей у молодежи и сегодня очень много для этого делается», — отметил Григорий Куранов.

Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ, обратила внимание на важность экологического воспитания и просвещения в условиях меняющегося технологического мира: «Для нас важным при работе с молодежью является экологическое просвещение. И здесь мы говорим и об активном продвижении в СМИ экологической темы, и о научной работе, об исследованиях. Второе направление — экопросветительские мероприятия и эковолонтерство, к которому мы стараемся привлекать школьников. В качестве примера приведу интересный проект «Русская Арктика», когда мы рассказываем детям в школах об уникальности, красоте и ценности Арктики. На активное развитие эковолонтерства и эколопросвещения направлены изменения в нацпроекте «Экология». Это будут оплаченные студентам и школьникам учебные практики, экопросветительские мероприятия и научно-практические конференции. Также мы планируем активно привлекать бизнес к поддержанию в сохранности и восстановлению нашего природного разнообразия. Это тоже очень важно и является своего рода волонтерством».

Важным при воспитании ценностей, ориентированных на сохранение уникальности природы, которая тебя окружает, является эковолонтерство. Об этом говорил Константин Коротов, генеральный директор Корпорации развития Камчатского края. Камчатка уникальная территория, которая своим очарованием, первозданной природой привлекает людей со всего мира. Почти треть территории внесено в список Юнеско и имеет статус всемирного природного наследия — это действующие вулканы и гейзеры, горячие минеральные источники, леса и реки.

«Нам важно сохранить уникальную природу края, именно это является тем самым преимуществом Камчатки, которое заставляет молодежь возвращаться на малую родину, а молодых людей из других регионов приезжать к нам в поиске себя и самореализации. В 20 веке человечество нанесло самый большой урон природе, и мы сейчас должны приложить огромное количество усилий, чтобы причиненный вред снизить и сохранить уникальность региона для будущих поколений», — сказал Константин Коротов, генеральный директор Корпорации развития Камчатского края.

Валерий Протопопов, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, в качестве примера воспитания чувства патриотизма у молодежи привел проект популяризации поисковой деятельности среди молодежи.

«Мы в Якутии серьезно работаем в направлении воспитания патриотизма и волонтерской помощи у молодежи. Сейчас ориентируемся на развитие патриотических проектов в сотрудничестве с другими регионами. Один из последних крупных проектов называется «Вахта памяти. Ржев — Дальний Восток», ставший победителем конкурса Фонда президентских грантов. Также проект поддержали Полпредство Президента РФ в ДФО и крупнейшие ВУЗы округа. Проект направлен на популяризацию и продвижение поисковой деятельности среди молодежи из дальневосточных регионов, формирование у них теоретических и практических навыков работы по поиску и восстановлению имен бойцов Красной Армии, погибших и пропавших без вести в битве на Ржевско-Вяземском плацдарме. Такими акциями мы не только популяризируем поисковую деятельность, но и формируем патриотические практические навыки работы по поиску и восстановлению имен бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны», — сказал Валерий Протопопов.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина обратила внимание на то, в современном мире важны не только экологическое волонтерство и экологичность в отношении окружающей среды, но и в поведении с людьми. И это будет одной из ценностей будущего поколения.

«Наша Мастерская управления «Сенеж», которая много работает с молодежью, представителями молодежной экосистемы, опирается на систему гуманистических ценностей, формируя ее у молодежи. Среди наших ценностей: проактивность, равенство возможностей, сотрудничество, открытость новому, непрерывное развитие, любовь и служение Родине. Процесс формирования ценностей сложный, на него непросто влиять, но мы используем несколько подходов в наших программах, которые позволяют уже в зрелом возрасте развивать молодежные ценности. Это развитие в среде равных — почти во все программы включена методология «Я — команда — сообщество». Второе, ряд программ завершается социальным проектированием. Третье — наши выпускники — наши амбассадоры, и это сильная мотивация к собственному развитию и принятию ценностей», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По ее словам, не менее важным для формирования ценностей в молодежной среде является институт наставничества с работой с каждым конкретным человеком во всем их разнообразии: управленческий менторинг, прямое и реверсивное наставничество, баддинг — то есть дружеское наставничество равных.

Максим Кильчевский, директор МБОУ СОШ 14 города Владивостока, финалист конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей», обратил внимание на то, что нужно с самого детства закладывать гуманистические ценности в ребенка и здесь важным является сотрудничество семьи, где воспитывается ребенок, и школы: «Ценностные ориентиры современных школьников (топ 5) практически у всех одинаковые. Они отличаются лишь очерёдностью. В сельских школах одной из главных ценностей является образование и самообразование, для городских — отделится от семьи, стать самостоятельным. Школа не ждёт, что придёт ребёнок с выстроенными ценностными ориентирами. Главная задача школы стать партнерами семьи в формировании ценностей школьников. Будет хорошо, если ценности семьи и школы будут совпадать», — сказал Максим Кильчевский, Директор, МБОУ СОШ 14 г. Владивостока, финалист конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей».