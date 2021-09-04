Циолковский, Амурская область, 4 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину макет разрабатываемого ядерного буксира. Об этом сообщает РИА Новости.

YouTube Сборка ядерного буксира «Нуклон»

4 сентября президент России посетил космодром «Восточный», где ознакомился с ходом строительства объектов второй очереди. Там же российскому лидеру был представлен макет разрабатываемого ядерного буксира, который будет запущен в 2030 году.

Рогозин рассказал, что Роскосмос работает над этим проектом совместно с Росатомом. Он отметил, что развитие космической ядерной энергетики позволит использовать подобные аппараты для межпланетных полётов.

Глава Роскосмоса добавил, что инфраструктура для запуска ядерного буксира будет создана на космодроме «Восточный». Планируется, что в 2030 году первый образец будет выведен на околоземную орбиту высотой не менее 800 км — такая орбита является самой безопасной высотой для запуска ядерного реактора.

Макеты и научную аппаратуру для испытаний ядерного буксира, получившего название «Зевс», разрабатывает исследовательский центр им. Келдыша. В 2024—2025 годах центр им. Келдыша планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира на борту Международной космической станции.