Париж, 4 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Требование российского законодательства о замене названия «шампанское» на «игристое вино» на написанных кириллицей этикетках на бутылках вызвало противодействие со стороны производителей вин Франции. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

TerriC Шампанское

"Единственное шампанское — французское», — приводит слова министра сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди во время поездки на сельскохозяйственную и торговую на ярмарку в городе Шалон-ан-Шампань (департамент Марна) газета SudOuest.

Также он пообещал бороться за сохранение этого статуса и обратился к российским властям с соответствующим письмом, подписанным также министром торговли Франции Брюно Ле Мэром и министром-делегатом по вопросам внешней торговли при министре по делам Европы и иностранных дел Франком Ристером.

При этом руководство Межпрофессионального комитета по производству шампанского (CIVC) в условиях отсутствия ответа с российской стороны рекомендовало производителям шампанского не подчиняться новому законодательству России и временно приостановить экспорт.

Отметим, принятый в России в июле закон о виноделии требует, чтобы название «шампанское» было зарезервировано для местных российских производителей игристых вин, а французский продукт стал называться «игристым вином». Это обстоятельство вызвало возмущение среди французских дистрибьютеров шампанского, а правительство страны пообещало бороться за это название.