Новосибирск, 4 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Новосибирске вручили первые десять сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Стоимость сертификата — 1 593 933 руб.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Государство выделило почти полмиллиарда рублей на 2021 год, чтобы решить вопрос с жильём для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На одного человека приходится по 1 млн 593 тыс. рублей. Для этого было изменено законодательство Новосибирской области, в короткие сроки разработан специальный закон», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

В мэрии уточнили, что всего жилищные сертификаты получат 170 человек.