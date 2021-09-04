Владивосток, 4 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В субботу, 4 сентября в рамках молодёжной программы Восточного экономического форума Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв 2021» президентской платформы «Россия — страна возможностей» провел деловую секцию, посвящённую развитию бизнеса в цифровую эпоху и созданию успешных стартапов.

АНО «Россия — страна возможностей» ВЭФ — 2021

Спикеры секции обсудили особенности развития бизнеса в цифровую эпоху, экосистему ИТ-предпринимательства и высокотехнологичных стартапов в России. Модератором секции выступил руководитель акселератора «Цифрового прорыва» и Южного IT-парка Богдан Одарченко.

Экосистема ИТ-предпринимательства и высокотехнологичных стартапов в России отличается широтой охвата и разнообразием, присутствием в различных отраслях экономики и реализацией разнообразных типов бизнес-моделей. Несмотря на высокий научный потенциал, многие российские стартапы и проекты не доходят до стадии коммерциализации. Созданные проекты не переживают стадию прототипирования, а значит, команды не тестируют продукт, не могут доказать его ценность и практическое применение. Если эту тенденцию не переломить, технологическое отставание будет усиливаться.

В дискуссии приняли участие генеральный директор RUVENTS Максим Борзов, основатель и генеральный директор группы компаний «Первый ИТ Альянс», советник губернатора Новгородской области, победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Афанасьев, советник Губернатора Ростовской области, победитель конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев, основатель проекта Cyber Training, амбассадор Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Олег Бахтадзе-Карнаухов, основатель сервиса ABIVEE, амбассадор Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Иван Шумилов, главный исполнительный директор Sirius Global — Academic Diplomacy 4.0 Габриэлла Марчеля.

Генеральный директор RUVENTS Максим Борзов отметил возрастающий рост востребованности многих ИТ-специалистов: «Несмотря на дефицит на рынке, многие ИТ-специальности еще на заре своей востребованности. Спрос на квалифицированные кадры в области разработки ПО и БД, обеспечения информационной безопасности, анализа больших данных и работы с алгоритмами ИИ будет только расти. Как и размеры окладов. Это стоит иметь ввиду тем, кто ещё не выбрал свою профессию или по какой-то причине засомневался в своём выборе».

Основатель и генеральный директор группы компаний «Первый ИТ Альянс», советник губернатора Новгородской области, бизнес-ангел и инвестор, победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Афанасьев поделился залогом успеха любого ИТ-стартапа.

«Мы живем в мире, когда границы и расстояния внутри цифровых решений стёрты, поэтому роль стартапов и роль проектов, которые запускаются на территории нашей страны, колоссальная. Мы можем войти в эту гонку не просто с нуля, но с тех позиций, которые позволят нам победить. Поэтому нужно стремиться развивать новое и не смотреть на расстояния и время. У нас всегда считают, что идея — это уже полдела. На самом деле в стартапе, особенно касающемся цифровых технологий, самое основное — это команда. На территории нашей страны и глобально очень много команд, которые готовы включаться в разработки и в работу над проектами. Поэтому основа основ — это возможность собрать квалифицированную, высокомотивированную команду, которая может сделать всё и очень быстро. И это залог успеха для любого ИТ-стартапа и проекта, — считает Дмитрий Афанасьев, — Такой конкурс, как «Цифровой прорыв», чему я был неоднократно свидетелем, позволяет зажигать яркие звезды на цифровом небосклоне нашей страны, которые не просто только в период этого конкурса ярко горят, но и которые в дальнейшем освещают путь новым путешественникам цифрового мира. Дерзость и молодость участников позволяют быстро двигаться в эпоху «Цифрового прорыва».

Советник губернатора Ростовской области, победитель конкурса «Лидеры России», председатель экспертного совета Центра космических технологий «Арктурус», амбассадор Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Антон Алексеев отметил важность конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», благодаря которым проекты молодых специалистов получают поддержку и способствуют инновационному развитию регионов. «Развитие региональной инфраструктуры и масштабирование федеральных практик — важные составляющие для поддержки стартап-проектов по всей стране. «Цифровой прорыв» и другие инициативы президентской платформы «Россия — страна возможностей» — настоящие катализаторы инновационного развития для взращивания прикладных проектов», — подчеркнул Антон Алексеев.

О пользе хакатонов для бизнеса рассказал основатель проекта Cyber Training, амбассадор Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Олег Бахтадзе-Карнаухов: «Хакатоны предоставляют огромные возможности для предпринимателей. Например, в моей команде есть человек, который занимается бизнесом больше 20 лет, он пришёл на «Цифровой прорыв», не чтобы выиграть или показать, что он лучший в проработке бизнес-моделей, а чтобы схантить команды и сделать дешевые пилоты. И знаете, у него получилось, ему какая-то команда из Томска сделала крутую AR-игру. Также фишка хакатонов, того же «Цифрового прорыва» в том, что бизнес может подать свой собственный кейс и массово получать крутые решения под ключ. У тебя есть четко установленные расходы за публикацию задачи, и ты получаешь 10−15 решений, где стоимость каждого мизерная».

Основатель сервиса ABIVEE, амбассадор Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Иван Шумилов рассказал об особенностях хакатонов конкурса «Цифровой прорыв», которые позволяют создать полноценный IT-продукт: «Многое коллегами было сказано, но подчеркну один момент: вы можете прочитать, что хакатон — это соревнование тех, кто умеет кодить. Но кардинальное отличие «Цифрового прорыва» в том, что это соревнование команд, которые умеют создавать IT-продукты. Оцениваются в целом концепция решения, его логика, экономика, как команды подходят к решению проблемы. «Цифровой прорыв» — это реальная возможность за считанные дни запустить готовые продукты, протестировать гипотезы и попасть в очень крутое сообщество IT-специалистов. И многие моменты были озвучены, что нужно найти наставников, экспертов, дополнительных членов команды. Большинство этих проблем решается в сообществе «Цифрового прорыва». «Цифровой прорыв» даёт большие возможности, таких живых кейсов больше нигде нет».

Главный исполнительный директор Sirius Global — Academic Diplomacy 4.0 Габриэлла Марчеля отметила, что Sirius Global — Academic Diplomacy 4.0 занимается процессом трансфера технологий. Главная задача — найти конкурентоспособные бизнесы. Компания проводит большие этапы менторинга и только начинает работать с российскими стартапами, начинает поддерживать разные стартапы и участвовать в разных хакатонах и акселераторах. По мнению спикера, на Дальнем Востоке колоссальные расстояния и масштабы, поэтому нужно иметь цифровые решения, чтобы распространять их, в том числе, на азиатских рынках.