Москва, , 14:20 — REGNUM Свои поздравления российскому бегуну Дмитрию Сафронову, который ранее завоевал вторую золотую медаль Параолимпийских игр в Токио в беге на 200 метров, направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 4 сентября обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Золотая медаль в беге на 200 метров стала для Вас второй на этих престижных международных состязаниях. И конечно, отмечу еще один мировой рекорд, установленный Вами в Токио», — говорится в сообщении.

Также российский лидер добавил, что такие блестящие результаты выступления на Играх наглядно подтверждают, что российским параолимпийцам по силам самые амбициозные победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дмитрий Сафронов с новым мировым рекордом выиграл золото Параолимпиады в Токио в беге на дистанции 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.